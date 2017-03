Liten opptur på Oslo Børs

Mest omsatt onsdag var Statoil, Norsk Hydro og DNB. Statoil økte med 1,9 prosent, Norsk Hydro falt 0,4 prosent, mens DNB la på seg 0,2 prosent.

Onsdagens vinner var det Fredriksen-kontrollerte rederiet Golden Ocean Group som økte med 6,1 prosent etter at det ble det kjent at rederiet blar opp 3,5 milliarder kroner for 16 tørrlastskip. To av skipene kjøper rederiet fra Fredriksens private selskap Seatankers, mens de øvrige 14 kommer fra Quintana Shipping, skriver Dagens Næringsliv.

I Europa steg de tre toneangivende aksjeindeksene svakt. CAC 40 i Paris økte med 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London og DAX 30 i Frankfurt begge gikk opp 0,2 prosent.

Oljelagrene i USA var ikke så velfylte som antatt, og oljeprisen peker igjen oppover etter en ukes bratt nedtur fra vel 56 dollar fatet. Onsdag ettermiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 51,7 dollar fatet på spotmarkedet. Et fat amerikansk lettolje ble solgt for 48,5 dollar.

