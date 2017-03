Kvinne alvorlig skadd i snøskred ved Haugastøl

22-åringen ble fløyet med redningshelikopter til Ullevål sykehus etter at hun ble funnet i 16-tiden. Onsdag kveld opplyste sykehuset at kvinnen er alvorlig skadd. Hun ble funnet av en lavinehund rundt fire timer etter at skredet gikk. Det var rundt 15 kuldegrader i området da leteaksjonen etter kvinnen pågikk.

Redningsarbeidet var krevende på grunn av veldig dårlig vær i området. Seks tyske turister befant seg på stedet da skredet gikk og den unge kvinnen ble tatt av snømassene.

To luftambulansehelikoptre prøvde å komme seg inn til området, men de måtte snu på grunn av uværet.

Kjørt med tog

Kvinnen ble funnet av en redningshund og deretter kjørt med tog fra skadestedet til Geilo et par mil unna. Derfra ble hun fløyet til sykehuset i Oslo i et Sea King redningshelikopter.

– Nå trekkes ressursene ut og søket avsluttes, sa redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.

Også politiet avsluttet arbeidet på stedet etter at den savnede ble funnet.

Minus 15 grader

Kvinnen ble funnet i 16-tiden av en lavinehund fra Norske Redningshunder.

– Etter en stor innsats av hjelpemannskapene på stedet, gjorde lavinehunden funn etter cirka ti minutters søk, opplyser Norske Redningshunder i en pressemelding.

Leteaksjonen startet i 12.30-tiden. Grunnet det dårlige været var det vanskelig å få hjelpemannskaper fram til rasområdet.

Norske Redningshunder bidro med sju lavinehunder i søket.

