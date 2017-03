Krever stans av Skype-intervju med asylbarn

De to partiene krever at barn som skal aldersvurderes får møte sin saksbehandler personlig, skriver VG. Avisen skrev i helgen at 100 enslige mindreårige i år bare møtt sin saksbehandler sin gjennom en PC-skjerm.

– Dette er alarmerende, særlig i lys av at alderstestene i dag ikke er faglig holdbare. Dette er et veldig avgjørende intervju og kan avgjøre hele livet til disse barna, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF), nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

Venstre-leder Trine Skei Grande ber om at det blir tatt grep snarest Hun sier hun ikke er prinsipielt mot å bruke Skype-intervju på voksne og bruke det når du skal få fram fakta og spørre om ting.

– Men når du skal vurdere alder, er det ekstremt useriøst, sier Venstre-lederen.

Men fra regjeringshold er det ikke mye støtte å hente.

– Hvordan UDI organiserer og gjennomfører oppgavene sine for å nå målene, er opp til dem. Det er ikke noe som departementet ønsker å detaljstyre, skriver statssekretær Torkil Åmland (Frp) i en epost til avisen.

I forrige uke opplyste UDI til VG at de evaluerer bruken av Skype-intervjuer:

– Vi er nå i ferd med å sluttføre en evaluering om bruk av Skype i asylintervjuer. I den forbindelse har vi fått innspill fra mottaksansatte og saksbehandlere. Det er også innhentet innspill fra noen søkere og representanter. Når vi får resultatene av denne evalueringen, vil vi vurdere vår bruk av Skype i ulike typer asylsaker, sa fagsjef Dag Bærvahr i UDI.

(©NTB)