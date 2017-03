Human-Etisk Forbund ber Solberg droppe besøk til JesusKvinner

Levi Fragell, tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund, kritiserer statsminister Erna Solberg for å delta på JesusKvinners konferanse JK Nordisk 2017 i Oslo lørdag.

– Det er veldig bekymringsfullt at statsledere i Norge nå er fullstendig bevisstløse når det gjelder hva de støtter, sier Fragell til Dagen.

På talerlisten står også Betty og Daniela Freidzon fra Kings of Kings Church i Buenos Aires, Argentina. Menigheten som teller 30.000 medlemmer har bånd til den kontroversielle pinsepredikanten Benny Hinn.

– Dette er helt uakseptabelt, sier Levi Fragell, og viser til møtene hvor Hinn gjennom håndspåleggelse har fått barn til å «falle over ende».

– Man kan sidestille dette med overgrep og seksuelt misbruk av barn. Dette setter varige spor for livet, sier han.

Levi Fragell frykter at statsministerens deltakelse vil gi legitimitet til bevegelsen.

– Dette er en kristendomsform som alle fornuftige mennesker vil mene at er et feilspor. Vi kan ikke la statsledelsen støtte dette, sier han til Dagen, og legger til at lignende virksomhet også har tatt av i Norge.

Statssekretær Sigbjørn Aanes skriver i en epost til Dagen at «statsministeren møter svært mange forskjellige miljøer og organisasjoner. Også blant dem hun ikke deler alle synspunkter med".

Pressekontakt for JesusKvinner, Linda Helén Haukland ønsker ikke å kommentere påstandene til Levi Fragell.

(©NTB)