Forsikringsselskapene avslørte forsøk på svindel for flere hundre millioner kroner

Flest saker gjelder skadeforsikring, mens de største beløpene dreier seg om svindel med uførepensjon og ulike typer livsforsikring, viser Finans Norges svindelrapport.

– 60 prosent av det samlede svindelbeløpet gjelder nå syke- og uføresaker, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Rapporten viser at de som prøver seg på svindel med uføreforsikringer i gjennomsnitt krever 700.000 kroner på uriktig grunnlag.

Selv om svindel med personskade og uførhet utgjør de største beløpene, er det flest av de små sakene. De vanligste svindelmetodene er å dikte opp en hendelse, eller at det blir plusset på ekstra beløp når erstatningskravet sendes forsikringsselskapet.

Økningen kan skyldes at folk svindler mer, men kan også skyldes at flere blir oppdaget. Utredersjef i Gjensidige, Vera Sønsthagen, sier til NRK at datasystemene nå gir beskjed ved mistenkelige trekk, som for eksempel at ulykkene skjer kort tid etter at forsikringen er tegnet.

Flere menn enn kvinner svindler forsikringsselskapet sitt – tallene viser at 64 prosent menn mot 36 prosent kvinner blir avslørt. Hvis du blir tatt for forsikringssvindel, mister du retten til erstatning, risikerer erstatningskrav og politianmeldelse.

– De aller fleste kundene er heldigvis ærlige. Men forsikringsselskapene er oppmerksomme på svindel, og svindlerne tar en høy risiko, sier Neverdal.

