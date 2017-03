Boligprodusentene: Bare bygging kan dempe prisene i Oslo

Per Jæger mener strengere boliglånskrav vil ha liten effekt på boligprisene i hovedstaden, skriver Dagens Næringsliv.

– For at prisveksten skal flate ut må vi bygge mer, sier Jæger. Mens andre aktører sier den siste innstrammingen i kravene har begynt å gjøre seg gjeldende og at det er færre på visninger og i budrunder, ser ikke Jæger noe til dette.

– Vi har ikke merket noe til at det er blitt færre kjøpere. Salget er fortsatt på et høyt nivå.

Ferske tall fra foreningen han er administrerende direktør for viser at nyboligsalget hittil i år er på linje med fjoråret.

Sterk prisvekst i Oslo fører ifølge Jæger til enda større press på toromsleiligheter.

– Det er der folk har råd til å komme inn. Med gjennomsnittsinntekt er dette det du har råd til å kjøpe. Folk har ikke råd til å kjøpe de store leilighetene, sier han og mener politikerne må lege til rette for omfattende utbygging av små leiligheter i byen.

– 2.000 - 3.000 ekstra småleiligheter ut i markedet de neste tre til fem årene, ville hatt betydelig dempende effekt på prisutviklingen, sier Jæger.

I år anslår Prognosesenteret at det vil bli bygget rundt 6.000 boliger i Oslo. I årene som kommer anslår senteret at det hvert år vil bli bygget 2.000 færre boliger enn det som trengs.

