Berettiget harme-dom anket

Da saken gikk i Stavanger tingrett tidligere i år, la politiadvokat Mads Lerum ned påstand om at 36-åringen måtte dømmes til 75 dagers fengsel. I stedet fikk mannen 30 timer samfunnsstraff, blant annet fordi retten kom til at mannen hadde foretatt en handling i såkalt «berettiget harme».

Dommen vakte reaksjoner over hele landet, og nå har påtalemyndigheten bestemt seg for å anke saken til Gulating lagmannsrett, skriver Rogalands Avis.

Bakgrunnen for saken er at 36-åringen låste opp konas telefon mens hun sov ved å føre fingeren hennes på touchskanneren. På telefonen fant mannen bilder av kona der hun hadde sex med en annen mann.

I anken heter det blant annet at Stavanger tingrett har vært bagatelliserende når det gjelder volden som er utøvd, og at påtalemyndigheten fortsatt mener at volden skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter.

