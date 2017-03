Aps største partilag vil frata trossamfunn vigselsretten

– Det å gifte seg er en handling med juridisk betydning. Det er på høy tid at Norge som et moderne og sekulært samfunn, skiller denne handlingen fra religiøse handlinger. Særlig fordi ulike trossamfunn kan ha ulikt syn på hva ekteskapsinngåelse innebærer, og ulikt syn på, og aksept for – skilsmisse, heter det i et forslag som partilaget vil at landsmøtet skal ta stilling til.

Dette vil gjøre slutt på en løpende debatt om hvilke religiøse og ikke-religiøse virksomheter som bør eller ikke bør ha vigselsrett, mener partilaget.

– Med dette vil det være samfunnet helt uvedkommende hva slags privat seremoni ekteparet måtte ønske å ha i tilknytning til ekteskapsinngåelsen, heter det i forslaget.

Oslo Arbeidersamfunn er det største partilaget i Arbeiderpartiet og en del av Oslo Arbeiderparti.

