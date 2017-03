Ap gir trolig opp felles innstilling i Trøndelag

Det har lenge vært uro rundt Olsø, som beskyldes for rolleblanding i forbindelse med at et grøntområde på Byåsen i Trondheim ble omregulert til boligområde. Tirsdag kveld toppet det hele seg, kun få dager før et felles årsmøte der de to fylkeslagene i Arbeiderpartiet skulle vedta å slå seg sammen og velge en ny felles ledelse.

Nestlederkandidat Anne Marit Mevassvik og to andre Ap-politikere seg fra prosessen på grunn av striden rundt Olsø. Senere varslet Olsø selv at han ikke stiller til valg, og Nord-Trøndelag Ap holdt et hastemøte der de gikk inn for å utsette sammenslåingen. Også naboene i sør vil utsette prosessen.

Bråket og utsettelsen betyr at valgkomiteen og dens leder, Kirsti Leirtrø, må legge kabalen på nytt. Leirtrø tror ikke det blir aktuelt å komme med et nytt felles forslag for de to fylkene, skriver Adresseavisen

– Nei, nå har begge styrene uttalt at de ønsker å utsette valget av felles ledelse, og der er det knapt med tid, sier Leirtrø. Hun ser det ikke som hensiktsmessig å innstille på felles ledelse, men understreker at det er opp til de to fylkesstyrene å bestemme dette.

Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til ett fylke ved neste årsskifte. Sammenslåingen av de to fylkeslagene skulle gjenspeile dette.

