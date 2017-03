Vurderer å slakte 13.000 villrein for å hindre smittespredning

– Det er fryktelig dramatisk. Vi har aldri gjort noe sånt før. Det står ikke noe om dette i lærebøkene. Men ut ifra kunnskapen vi har i dag, så er nok det å fjerne dyrene dessverre den eneste måten å bli kvitt CWD på, sier biolog Olav Strand i NINA til NRK.

Han er en av flere av Norges fremste eksperter på skrantesyke, også kjent som Chronic Wasting Disease (CWD), som nå er samlet på Geilo.

Ekspertene frykter at sykdommen kan spre seg ytterligere til tamrein og andre hjortedyr etter at tre syke villrein ble funnet i Nordfjella sør for Hemsedalsfjellet.

Forsker Bjørnar Ytrehus i NINA advarer mot dramatiske konsekvenser dersom spredningen av sykdommen ikke stoppes.

– Dette er voldsomt dystert. Jeg tenker på det som en krypende krise som kan være tilintetgjørende for hjortebestanden i løpet av 50–150 år, sier han.

Det er foreløpig ingenting som tilsier at skrantesyke kan smitte til mennesker, opplyser Ytrehus.

– Men samtidig er man veldig redd for at det kan skje. Hvis det skjer, har det enorme konsekvenser, sier han.

