Studenter tyr til forbrukslån for å dekke utgifter

Undersøkelsen viser at 28 prosent av norske studenter har tatt forbrukslån eller benyttet kredittkort for å betale basisutgifter som mat, bolig og helsetjenester. Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på oppdrag fra Norsk studentorganisasjon (NSO) som mener at tallene underbygger kravet om økt studiestøtte.

– Vi er bekymret for utviklingen, og vi beveger oss i en farlig retning når studentene må benytte seg av forbrukslån og kredittkort for å dekke basisutgifter, mener NSO-leder Marianne Andenæs.

Tirsdag startet regjeringens budsjettkonferanse hvor store deler av statsbudsjettet for 2018 vil spikres, og Andenæs mener regjeringen må ta til seg disse tallene.

– Nå kan Erna Solberg og regjeringen vise at de tar studentenes økonomiske situasjon på alvor og innfri kravet fra et enstemmig Storting om å øke studiestøtten i lengde og omfang. En forutsigbar og stabil studentøkonomi bidrar til at studentene vil kunne fokusere på studiene, sier Andenæs.

Hun peker på at regjeringen har vist en stor vilje til å satse på høyere utdanning, blant annet gjennom stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet» og ved å innføre opptrappingen til 11 måneder studiestøtte.

– Vi ber sammen med ungdomspartiene og flere samarbeidsorganisasjoner om at regjeringen i deres siste budsjett innfrir ungdomskravet, avslutter hun.

(©NTB)