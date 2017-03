Sponheim: Ante ikke om Jensens kontakt med Cappelen

Det fortalte Sponheim da han tirsdag forklarte seg i rettssaken mot Jensen og Cappelen i Oslo tingrett.

Etter en konflikt med sjefen for seksjon for organisert kriminalitet (SO), Einar Aas, begynte Jensen høsten 2013 i den strategiske staben til visepolitimesteren. Her skulle han drive med informasjonsinnhenting og bidra til trendanalyser av kriminalitetsutviklingen.

Avtalen var klar: Jensen skulle fase ut sitt tidligere kilde- og informantarbeid. All overskuddsinformasjon som fortsatt tilfløt ham, skulle Sponheim informeres om.

Teledata fra 5. september 2013 til Cappelen ble pågrepet 19. desember som Spesialenheten for politisaker har innhentet, viser imidlertid at det var daglig telefonkontakt mellom Cappelen og Jensen i denne perioden, gjerne flere ganger om dagen. Det var ofte Jensen som tok kontakt. De to hadde også minst åtte møter i denne perioden.

– Var det noe du kjente til, ville aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten vite.

– Overhodet ikke. Jeg var ikke klar over at Cappelen var en såpass stor del av hverdagen til Jensen. Navnet hans ble ikke nevnt, svarte Sponheim.

