Solberg: – Vekst i privat sektor må prioriteres 

Satsing på økt vekst i privat sektor er svært viktig i arbeidet med nytt statsbudsjett. Det var den klare beskjeden både fra statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) før startskuddet for regjeringens budsjettkonferanse gikk tirsdag morgen.

– Vi må satse sterkt på økt vekst i privat sektor. Det er det som vil gi økte skatteinntekter og som skal finansiere utviklingen i offentlig sektor, understreket Solberg på en kort seanse for pressen før regjeringens budsjettkonferanse på Hurdalssjøen.

Sårbar

– Ledigheten går ned, men er fremdeles for høy. Vi har kommet gjennom den første virkningen av fallet i oljesektoren på en bra måte, men det betyr ikke at omstillingsutfordringene for det norske samfunnet er over. Vi må hente veksten fra andre områder enn offentlig sektor, sa Solberg.

Hun pekte også på at utviklingen i norsk økonomi er veldig sårbar for utviklingen i Europa og sa at resultatet av de kommende valgene i Europa kan slå inn på norsk økonomi.

Solberg sa også at selv om Høyre på landsmøtet vedtok at flypassasjeravgiften skulle bort, så vil ikke akkurat det punktet bli prioritert i budsjettforhandlingene.

– Vi har også sagt i vedtaket at avgiften skal erstattes med en mer miljørettet avgift, påpekte statsministeren.

Tøffere

Finansminister Siv Jensen sa at de tapte arbeidsplassene i oljebransjen ikke kan erstattes av stillinger i offentlig sektor, og at den fremste utfordringen derfor ligger i å legge til rette for ny vekst og økt sysselsetting i privat sektor.

– Vi må være forberedt på tøffere prioriteringer i statsbudsjettet, vi må i sterkere grad prioritere strammere. Det er et stort potensial for å effektivisere i offentlig sektor, sa Jensen.

Jensen slo også fast at regjeringens økonomiske politikk virker og pekte på at den økonomiske veksten, lavere ledighet og rekordlav rente sammen med et moderat lønnsoppgjør bedrer norsk konkurranseevne.

Samtidig understreket hun at også i 2018 er det satsing på samferdsel, innovasjon, forskning og utdanning som er hovedsatsingsområdene for regjeringen.

