Sjåfør dømt for å ha stukket av etter påkjørsel

Mannen, som er yrkessjåfør, er dømt for å ha kjørt på en da 26 år gammel mann med sin Volvo lastebil og for å ha forlatt ham i veikanten uten å tilkalle hjelp.

Han som ble påkjørt er i dag lam og har fått omfattende hodeskader, melder NRK.

Ifølge bistandsadvokat Therese Lohne Boehlke er han fornøyd med at sjåføren har fått en reaksjon, men at straffen er for lov.

I tillegg til 60 dager i fengsel mister mannen førerkortet for alltid, med en minstetid på fire år.

– Det var et helt annet resultat enn det vi prosederte på, så vi vil først over helgen avgjøre om vi skal anke dommen, sier forsvarer Robert Fonn.

