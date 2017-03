Sier ja til innholdsmerking av øl

– Folk har krav på å få vite hva de putter i munnen, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.

Øl-, vin- og brennevinsprodusentene skal få en prøveperiode på ett år, der de oppfordres til frivillig merking av drikkevareemballasjen, foreslår EU-kommisjonen.

Etter prøveåret skal det avgjøres om selvreguleringen fungerer godt nok eller om innholds- og ingrediensmerking på lik linje som andre mat- og drikkevarer, skal pålegges gjennom lov. Det vil i så fall også omfatte Norge.

De største bryggeriene i Norge har allerede i lang tid merket emballasjen med ingredienser og næringsinnhold, selv om drikkevarer med over 1,2 prosent alkohol er unntatt fra merkekravet, opplyser Nome.

– I en overgangsperiode vil det by på problemer for små bryggerier som brygger mange små porsjoner med ulike øl og ikke har tilgang til laboratorier, sier Nome.

Han tror likevel det vi gå seg til for de fleste, og at mange vil få aha-opplevelser når de ser at øl kun består av naturlige råvarer og inneholder færre kalorier enn folk flest er klar over.

(©NTB)