Ny hovedvei kan gi mindre gods på tog

I dag fraktes rundt 70 prosent av alt stykkgods mellom Oslo og Bergen på jernbanen, som dermed er den viktigste kanalen for denne trafikken. 18 godstog i uken mellom de to byene tilsvarer 250 vogntog i døgnet, skriver Dagsavisen.

Nå viser en konseptvalgutredning fra Statens vegvesen at svært mye av dette godset kan havne på landeveien i stedet, dersom en av de to riksveien blir oppgradert og fornyet. Og grunnen er såre enkel.

– Fordi veitrafikken vil bli mye raskere mellom Bergen og Oslo, sier fagdirektør Hans Silborn i Vegvesenet. Med kortere og bedre vei, kan kjøretiden komme ned i fire-fem timer.

Det er ventet at Nasjonal transportplan (NTP) vil legge opp til at riksvei 52 blir ny hovedvei mellom øst og vest, sammen med europavei 134. Forslag til NTP for 2018–2029 er varslet innen påske.

