Havarikommisjonen: Flere sikkerhetsproblemer etter dødsulykke i Olden

Statens havarikommisjon har gransket ulykken og mener blant annet at forhold som knyttes til operatørselskapets sikkerhetsrutiner trolig medvirket til ulykken.

Tre personer falt over bord fra en RIB-båt som var på sightseeingtur med ni turister fra et cruiseskip i Olden i Sogn og Fjordane i juli 2015. To av passasjerene ble berget, mens den 57 år gamle båtføreren omkom.

Ifølge kommisjonen var det flere sikkerhetsproblemer før båtturen startet, blant annet hadde ikke båtføreren på seg flytedrakt, men en fôret arbeidsdress. Kommisjonen skriver at båtføreren hadde gyldig helseerklæring, men at helsetilstanden likevel tilsa at han ikke burde kjørt båt dagen ulykken fant sted.

Ulykken skjedde da båten rettet brått rettet seg opp etter en krengning, som førte til at båtføreren og to passasjerer havnet i sjøen.

Havarikommisjonen anbefaler blant annet at operatørselskapet bør revidere sitt sikkerhetsstyringssystem og at Sjøfartsdirektoratet bør skaffe seg oversikt over RIB-næringen og innføre ytterligere tiltak for å styrke sikkerheten.

