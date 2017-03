Høyesterett avviste anken fra frisøren i hijabsaken

Overfor Stavanger Aftenblad bekrefter statsadvokat Asbjørn Eritsland at anken er avvist.

Bryne-frisøren ble i Borgarting lagmannsrett tidligere i år dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for brudd på diskrimineringslovgivningen etter at hun nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til frisørsalongen sin på Bryne.

Hodne har tidligere vært aktiv i Pegida og Stopp islamiseringen av Norge.

Skuffet

Hodnes forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, sier klienten er skuffet over Høyesteretts avgjørelse.

– Nå håper jeg at pressen kan gi min klient fred. Etter den siste runden i retten har Hodne gått på en skikkelig smell. Både hun og familien trenger ro nå. Det håper jeg at folk kan respektere, sier advokaten til Aftenbladet.

– Slik sett er også jeg skuffet. Vi har hele tiden bedt om en rettsavklaring. Det har vi ikke fått, fortsetter hun.

Redusert bot

Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi lagmannsretten "ikke helt kan se bort fra at den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere".

Hodne erkjente ikke straffskyld, verken i tingretten eller lagmannsretten.

Malika Bayans advokat, Sulman Hussain, er glad for Høyesteretts avgjørelse.

– Hun har lenge sett fram til å bli ferdig med denne saken, sier advokaten til NTB.

Uten hijab

Etter at saken ble behandlet i lagmannsretten har Bayan bestemt seg for å legge vekk hijaben. Hun uttalte til Jærbladet at rettssaken ikke har noe med valget hennes nå å gjøre. Hun sier hun vil kjempe videre for saken sin og retten til dem som går med hijab.

– Jeg kommer til å få en del hets for dette, det vet jeg. Noen vil sikkert si at alt bare var et skuespill og et rop om oppmerksomhet, men jeg må stå for det jeg gjør og tenke på meg selv nå. Rettssaken er en prinsipiell sak og ikke en provokasjon fra min side, sa hun.

Ville stoppe revygruppe

I forrige uke tapte Merete Hodne mot revygruppa Løgnaslaget i Stavanger tingrett. Hun gikk til retten for å få fjernet betegnelsen "nazifrisør" fra revyen "Løgnasevangeliet".

Løgnaslaget har hittil spilt revyen nesten 60 ganger, og 25.000 har sett forestillingen. Selv om frisøren ikke fikk rettens medhold, må partene betale hver sine sakskostnader.