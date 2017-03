Frp vil gi arbeidsgivere rett til å forby hijab på jobb

– Interne regler som forbyr synlig bruk av politiske, filosofiske eller religiøse symboler utgjør ikke direkte diskriminering, heter det i en kjennelse fra EU-domstolen tirsdag.

Arbeids- og sosialpolitisk talsmann Erlend Wiborg i Frp mener at konsekvensen av EU-domstolens beslutning må være at også norsk lovgiving må endres.

– At arbeidsgiver kan forby bruk av religiøse hodeplagg på jobb, som eksempelvis hijab, mener jeg burde være selvsagt. Dette har ingenting med diskriminering å gjøre, noe EU-domstolen også slår fast. Retten til å forby et plagg som hijab på arbeidsplassen bør også norske arbeidsgivere ha. Jeg vil ta initiativ til å endre loven slik at norske arbeidsgiver har denne retten, sier Wiborg.

Slik det er i dag har norske arbeidsgivere lov til å stille krav om hvordan ansatte kan kle seg i arbeidstiden, men det ligger en avgrensning i denne retten når det kommer til bruk av religiøse hodeplagg.

I en annen kjennelse slår EU-domstolen også fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.

– Det bør ikke være noe i veien for at en arbeidsgiver tillater religiøse hodeplagg eller symboler, men dette er det arbeidsgiveren som skal bestemme. Når man er på jobb, representerer man sin arbeidsgiver – ikke seg selv, understreker Wiborg.

