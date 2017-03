Forhandlingsfrist i lønnsoppgjøret

LO og NHO møttes for overlevering av krav i årets mellomoppgjør 6. mars, med reell forhandlingsstart 9. mars. Forhandlingsfristen var satt til 14. mars ved midnatt, men det er mulig å forhandle videre på overtid natt til onsdag.

Hvis partene ikke skulle bli enige og det blir brudd i forhandlingene, vil en eventuell mekling trolig bli innledet 28. mars. Det er først hvis meklingen ikke fører fram, at oppgjøret kan føre til streik.

I et mellomoppgjør skjer forhandlingene mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

NHO har på forhånd krevd at årets oppgjør må bli "ytterst moderat", det vil si en lønnsvekst under anslått kostnadsvekst hos handelspartnerne på 2,5 prosent.

Men for LO var det på forhånd ikke aktuelt med et like magert oppgjør som i fjor, da resultatet ble reallønnsnedgang.

– Vi kan ikke kjøre nulloppgjør år etter år. Arbeidstakerne må ha sin del av det lille som vi vet er der til fordeling, sa LO-leder Gerd Kristiansen da kravene ble overlevert.

