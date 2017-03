Forbrukerrådet vil skrote dagens forsikringer ved boligsalg

– Boligselgerne har tilnærmet null økonomisk risiko så lenge de tegner en eierskifteforsikring, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Hun mener at selv om en boligselger bevisst skjuler alvorlige feil, har selger sjelden noe å frykte. Eierskifteselskapene går nemlig svært sjelden på selger for å dekke tapet sitt i ettertid, mener Forbrukerrådet.

– Boligkjøperen har derimot en betydelig risiko. Terskelen for å nå fram med krav er hevet, eierskifteforsikringsselskapene er dyktige til å avvise krav, og boligkjøperen kan heller ikke være trygg for å få hjelp fra egen boligkjøperforsikring, sier Flesland.

Forbrukerdirektøren ønsker på grunnlag av undersøkelsen å erstatte dagens ordning der det ofte brukes to forsikringer, med én felles forsikring, som trygger begge forbrukerne i handelen, og der vilkårene er regulert av myndighetene.

– Vi håper at forsikringsbransjen vil være med på å få laget et godt produkt, og at myndighetene sikrer at forsikringen får de nødvendige rammer i lovverket, sier Flesland.

Rapporten konkluderer med at antallet klager knyttet til forsikringene er høyt, og at konfliktnivået er økende ved at stadig flere saker går til Finansklagenemnda eierskifte og domstoler. Fra 2014 til 2015 var det en økning i antallet innsendte saker til Finansklagenemnda på 50 prosent.

(©NTB)