Drapstiltalt mann på Flisa risikerer forvaring 

Kvinnen i 50-årene ble i mars i fjor funnet død i en leilighet på Flisa i Åsnes. Kvinnens ektemann, som har erkjent å ha utøvd vold mot kona, er siktet for drapet. Den foreløpige obduksjonsrapporten viste at kvinnen hadde blitt utsatt for stump vold, som slag og spark som førte til at hun døde.

Nå har Statsadvokatene i Hedmark og Oppland tatt ut tiltale mot mannen, melder NRK. Statsadvokat Thorbjørn Klundseter varsler at det kan bli lagt ned en påstand om forvaring med en tidsramme på 13 år.

Mannen er også tiltalt for vold mot kona, noe som skal ha skjedd i desember 2015. Da skal mannen ha sparket kona i hodet slik at hun ble innlagt på sykehuset i tre dager.

