DNBs nettbankproblemer fikset

– Vi har en feil som gjør at mange ikke får logget seg inn. Det er bare å beklage, sa kommunikasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til VG tirsdag kveld. Like etter klokken 23 opplyser han at problemet var fikset.

Dette er fjerde gang nettbanken sliter bare i mars måned, skriver Nettavisen. De siste fire månedene har det i gjennomsnitt vært problemer nesten hver fjerde dag. Hver 14. dag har nettbanken vært helt ute av drift.

– Vi er ikke tilfreds med hvordan nettbanken har fungert den siste tiden. Vi snur enhver stein for å få stabilitet i nettbanken, sa kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø før helgen.

