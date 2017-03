DN-kilder: Rykter om Aker Solutions-salg er "sludder og vås"

Anonyme kilder bekrefter overfor Dagens Næringsliv at det har pågått samtaler mellom Aker Solutions-eier Aker og Halliburton, samt "andre i bransjen". Men at det er snakk om forhandlinger om et salg av Aker Solutions som skal være like rundt hjørnet omtales som «sludder og vås».

Det skriver avisen samme dag som Finansavisen siterte sine kilder på at samtalene med amerikanske Halliburton har pågått lengre tid, og at de nå er i ferd med å materialisere seg i en avtale om salg av hele eller deler av Aker Solutions.

Spekulasjonene om framtiden til det tyngede oljeserviceselskapet har sendt aksjekursen ut på en berg- og dalbane-ferd. Da børsen åpnet for handel tirsdag formiddag, skjøt Aker Solutions-kursen i været, og var på et tidspunkt opp 17–18 prosent. Etter kontrameldingen fra Dagens Næringsliv, ble rundt halvparten av kursøkningen reversert. I 16-tiden var Aker Solutions-kursen opp drøyt 8 prosent, og lå på snaut 52 kroner.

DN referer kilder som sier at Aker er interessert i, og undersøker mulighetene for, en fusjon, der Aker Solutions blir en del av en større global oljeserviceaktør, tilsvarende sammenslåingen av Det norske og BP Norge til Aker BP.

– Aker er ikke fremmed for å vurdere allianser eller transaksjoner som styrker det industrielle fundamentet i Aker Solutions, dersom det bidrar til en høyere verdiskaping for aksjonærene og dersom det gjør virksomhetene enda mer relevante leverandører til sine kunder, sa Aker-sjef Øyvind Eriksens i et intervju med DN i romjulen.

(©NTB)