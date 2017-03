Budsjettkamp med to klare vinnere

Tirsdag startet dragkampen om pengene på neste års statsbudsjett, men enkelte statsråder har et langt bedre utgangspunkt enn andre.

Søreide og Solvik-Olsen rår nemlig over hver sin gigantiske langtidsplan, som til sammen krever bevilgninger på 2 billioner kroner – 2.000 milliarder – de neste to tiårene. I snitt krever planene at det settes av 83 milliarder kroner til samferdselstiltak og 50 milliarder til Forsvaret i hvert eneste budsjett i årene som kommer.

-Det blir noe igjen til andre formål også. Dessuten er bevilgningene til samferdsel med på å binde Norge sammen og redusere kostnadsnivået for bedriftene. Det bidrar til å skape økt konkurransekraft, sier statsminister Erna Solberg (H).

Lysere tider

Regjeringssjefen samlet tirsdag statsrådene sine til den første av to årlige budsjettkonferanser, på Hurdalsjøen hotell i Akershus.

Der møter regjeringens medlemmer til det som kan fortone seg som en ensom kamp om egne hjertesaker. Statsministeren og finansministeren er nemlig alene om å stille med stab under møtene.

På en pressekonferanse ved inngangen til tredagerskonferansen anførte de to at de økonomiske utsiktene er lysere enn før, at veksten tar seg opp og ledigheten faller.

-Men vi må være forberedt på tøffe prioriteringer, advarte Jensen – oppskriftsmessig.

Strammere pengebruk

Sentralbanksjefen så vel som Statistisk sentralbyrå har forutsatt at årene med kraftig vekst i oljepengebruken er over. Dersom oljepengebruken ikke skal økes fra årets nivå, innebærer det at regjeringen kan regne med å bruke om lag 225 milliarder oljekroner i 2018.

Det borger for strammere budsjettering, men finansministeren ville tirsdag ikke garantere at oljepengebruken vil ligge under 3 prosent neste år, slik krittmerket til den nylig justerte handlingsregelen tilsier.

-Vi skal tilpasse pengebruken etter den faktiske økonomiske situasjonen.Vi er fortsatt inne i en omstillingsperiode. Det gjør at vi må legge til rette for vekst i andre næringer. Fasit får du i oktober, sier hun.

Skattelettelser

Økt vekst i privat sektor og fallende ledighet er de overordnede målene for statsbudsjettet for 2018, ifølge statsministeren.

Men ifølge Jensen vil det også være rom for nye, såkalte «vekstfremmende» skattelettelser. I motsetning til regjeringssjefen vil hun ikke på forhånd karakterisere de kommende lettelsene som «moderate».

-Du får ikke meg til å si noe om nivået på skatteopplegget nå. I første rekke skal vi følge opp skattereformen. Det gjenstår litt innen person- og bedriftsbeskatningen før vi er i mål, og den siste delen skal tas nå, sier Jensen.

Det innebærer at satsene som planlagt skal fortsette nedtrappingen fra 27 prosent tidligere denne perioden, via årets sats på 24 prosent til 23 prosent neste år.

