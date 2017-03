Brende avviser ikke tyrkisk valgkamp i Norge 

Det er diplomatisk krise mellom Tyrkia og Nederland etter at den tyrkiske utenriksministeren ble nektet å lande i Nederland nylig. Nederland har nektet to tyrkiske ministre å drive valgkamp i landet.

– Vi har en høy terskel i Norge for å nekte folk å komme hit, sier den norske utenriksministeren.

På direkte spørsmål om en tyrkiske statsråd kunne drevet valgkamp i Norge, svarer Brende slik:

– Hvis det er slik at den tyrkiske ambassadøren melder fra om at en tyrkisk statsråd er interessert i å komme til Norge, skal vi håndtere det på en ordentlig måte. Vi har ytringsfrihet, men det innebærer også at de må finne seg i at vi tar opp de spørsmålene vi er veldig bekymret for, for eksempel pressefriheten i Tyrkia, sier utenriksministeren.

Han vil nødig gå direkte inn i konflikten mellom Tyrkia og Nederland, men ber partene roe seg ned.

– Det er viktig at dette nå ikke eskalerer ytterligere. Det ene ordet tar det andre. Vi må nå greie å håndtere denne typen problemstillinger uten at vi bruker ord om hverandre som ikke hører hjemme det offentlige ordskiftet, konstaterer Brende.

Underveis i konflikten har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sammenlignet både nederlendere og tyskere med fascister og nazister.

Tyrkia ønsker å drive valgkamp rettet mot tyrkere i europeiske land for Erdogans omstridte folkeavstemning. Grunnlovsendringene som foreslås, vil gi presidenten mer makt og er blitt kritisert av mange europeiske land.

