Brann i Bergen under kontroll

– Det kom inn en trippelvarsling klokken 23.34 om røyk fra en bygning. Når våre folk kom fram til stedet, brant det i kledningen, og etter hvert slo flammene gjennom taket, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt til NTB.

Politifolkene så flammer i et butikklokale, men Thue sier det er for tidlig å si hvor brannen startet. Alle som befant seg i huset, kom seg ut, og operasjonslederen sier det ikke er meldt om personskader.

Politiets innsatsleder Ivar Kvant opplyste ved 0.20-tiden at det også brenner i et tilstøtende hus, melder Bergens Tidende. Drøyt halvannen time senere meldte brannvesenet på Twitter at de har kontroll over brannen.

Østre Skostredet ligger i ett av de såkalte brannsmitteområdene i sentrum av byen. Dette er områder der det er særlig stor fare for spredning i tilfelle brann.

