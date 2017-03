Barnehageansatt siktet for seksuell krenkelse

Den barnehageansatte er avhørt, men ikke fengslet. Det er planlagt minst et nytt avhør av mannen, skriver Bergens Tidende.

– Politiet fikk 22. januar informasjon som gjorde at etterforskning ble iverksatt. Det var grunn til å etterforske om ett eller flere barn kunne være utsatt for straffbare handlinger i barnehagen, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland i Vest politidistrikt.

Tirsdag kveld deltok politiet og representanter for Statens barnehus da barnehageledelsen holdt informasjonsmøte for foreldrene i barnehagen i Bergen.

– Vi var til stede og orienterte om det vi kunne si, slik at de involverte får informasjon. Vi er opptatt av å ivareta barna, foreldrene og de ansatte, sier Høyland. Hun vil ikke si hvilke konkrete handlinger mannen mistenkes for å ha begått, men paragrafen han er siktet etter gjelder seksuell krenkende og uanstendig atferd, et begrep som blant annet omfatter blotting.

Flere barn er avhørt i saken. Det er også gjort tekniske undersøkelser i og ved barnehagen. Det er også gjennomført medisinske undersøkelser og databeslag, opplyser politiadvokaten. Den siktede mannen er suspendert fra stillingen.

(©NTB)