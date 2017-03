Aktor krever 17 års fengsel for drap på ekskone i Os

Statsadvokat Benedikte Høgseth startet med å slå fast at skyldspørsmålet i denne saken ikke er omtvistet og mener at 42-åringen planla drapet på Trude Brenna Aasen i flere timer, skriver Bergens Tidende.

– Hans hensikt var å drepe Trude, og det har han oppnådd, sa Høgseth, som brukte store deler av prosedyren til å få fram hvorfor hun mener at drapet var planlagt.

– Uansett hvilket tidspunkt retten legger til grunn for når han bestemte seg for å drepe, så ser vi ser at det går flere timer der han hadde tid og anledning både til refleksjon og til å ombestemme seg, sa Høgseth, som mener at tidsbruken må legges vekt på i skjerpende retning.

Det var søndag 24. april i fjor at den 38 år gamle tobarnsmoren Trude Brenna Aasen ble funnet død i en bil utenfor boligen hun hadde delt med eksmannen på Lysekloster i Os. Av tiltalen går det fram at Aasen ble påført minst to knivstikk – begge betegnet som dødelige.

Eksmannen har erkjent seg skyldig i drap, men hevder at drapet ikke var planlagt.

