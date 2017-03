Aker Solutions til himmels på pessimistisk børs

På det meste var aksjekursen til Aker Solutions opp 17–18 prosent tirsdag, etter at Finansavisen skrev at oljeserviceselskapet trolig ville bli solgt. Den formidable utviklingen roet seg noe da Dagens Næringsliv kom på banen med kilder som hevder salgsryktene bare var "sludder og vås".

Likevel ble AKSO kjøpt for 51,8 kroner da børsen stengte for dagen. Det var hele 8,6 prosent mer enn sluttkursen mandag.

Hovedindeksen var imidlertid lite preget av optimismen rundt Aker Solutions, og desto mer preget av svake forventninger til oljeprisutviklingen. Oljelagrene er igjen i ferd med å renne over, ifølge den siste rapporten fra OPEC som ble offentliggjort tirsdag, og det kommer trolig til å føre til et markant fall i oljeprisene.

Nordsjøoljen gikk for snaut 51 dollar fatet på spotmarkedet tirsdag ettermiddag, etter et fall på over 1 dollar i løpet av noen timer. Amerikansk lettolje fortsetter fallet under 50-dollargrensen, og ble omsatt for 47,5 dollar fatet.

Samtlige selskaper i oljerelatert virksomhet – med unntak av Aker Solutions – måte tåle kursfall tirsdag. Blant dem børsens største selskap, og tirsdagens mest omsatte, Statoil (-1,4), samt DNO (-3,6), Seadrill (-3,4), Subsea 7 (-1,9) og PGS (-1,4).

Norsk Hydro (-1,3), DNB (-1,9), Aker Solutions og Subsea 7 utgjør resten av topp 5 på omsetningslisten.

Det var røde tall også på de toneangivende børsene i Europa, men svekkelsen var ikke like markant som i Oslo. FTSE 100 i London var ned 0,1 prosent og CAC 40 i Paris falt 0,5 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt avsluttet dagen på stedet hvil.

(©NTB)