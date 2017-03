45 forslag om å endre Grunnloven

I Stortinget tirsdag ble flere forslag presentert og debattert, blant annet grunnlovsfesting av allemannsretten og grunnlovsfesting av retten til å søke asyl.

Stortingsrepresentantene vil endre eller legge til nytt i Grunnloven på en rekke områder – alt fra om Grunnloven skal få en ny språkdrakt til mer tidsriktig bokmål, om samene skal omtales som urfolk til om nordmenn skal ha en grunnlovsfestet rett til å bo og ferdes i et miljø uten å utsettes for helseskadelig støy.

En del forslag har vært fremmet tidligere, mens andre er nye. For eksempel ligger det for første gang forslag som handler om at marine ressurser – fisk – skal tilhøre fellesskapet.

Forslag for å endre Grunnloven må legges fram i ett av de tre første årene i en stortingsperiode, og forslaget blir så behandlet i løpet av de første tre sesjonene i neste periode. Til sammen foreligger det 45 forslag til behandling i perioden 2017–2021.

Mange av forslagene har liten mulighet for å nå fram ettersom det kreves to tredels flertall i Stortinget for å få en endring vedtatt, samt at to tredeler av representantene må være til stede under avstemningen.

