Økokrim-topp: Vi bør ta flere saker

I en ny rapport fra Manifest Analyse anslår BI-professor Petter Gottschalk og Manifest-økonom Lars Gunnesdal at det begås hvitsnippkriminalitet for 12 milliarder kroner årlig i Norge. bare en tidel av dette ender med domfellelse, skriver Klassekampen.

– Det er ingen tvil om at det er store mørketall innen økonomiske forbrytelser, og at det er mye som ikke blir håndtert av politi og påtalemyndighet. Overordnet syns jeg det er positivt med ny kunnskap om temaet og at det blir fokus på dette, sier Øren. Hun påpeker at hvitsnippforbrytelser blir stadig mer avansert og er en alvorlig trussel.

Øren vil ikke be konkret om mer ressurser til Økokrim, men mener kampen mot økonomisk kriminalitet bør styrkes.

– I fjor tok vi tolv nye saker, og det er for lite etter min mening. Vår totale portefølje av saker er høyere fordi sakene tar lang tid i domstolene, men vi skulle likevel gjerne tatt flere saker, sier den assisterende Økokrim-sjefen. Særorganet tar de største og alvorligste sakene innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Øren vil ikke tallfeste hvor mage saker etaten bør ta, men «det må være over tolv». I 2014 tok Økokrim 25 nye saker.

