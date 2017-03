Venstre styrer vekk fra dødshjelp

Forrige gang Unge Venstre foreslo å åpne for eutanasi, sa landsmøtet nei. Denne gangen gikk ikke ungdomspartiet like høyt ut og foreslo i stedet at partiet skulle vurdere muligheten. Det gikk gjennom programkomiteen, men Abid Raja og Terje Breivik tok dissens. Da landsstyret gikk gjennom 2.500 tilleggsforslag til programmet, stilte de seg ikke bak punktet om dødshjelp, skriver Vårt Land.

– Det var svært positivt at landsstyret satte ned foten for dette, selv om det ventes debatt om dødshjelp under selve landsmøtet, sier stortingsrepresentant Raja.

Men selv om det ligger an til debatt, tror Unge Venstres leder det kan bli vanskelig å få gjennomslag uten å ha landsstyret i ryggen.

– Optimismen min er nok noe mindre nå. Men forslaget skal behandles, og i dette spørsmålet avviker politikernes oppfatning fra folk flest. Også i en landsmøtesal kan det mottakelsen bli annerledes enn man tror. Derfor er jeg spent på utfallet, sier Tord Hustveit.

Landsstyret støtter derimot opp om forslaget om å tillate såkalt altruistisk surrogati, der en kvinne bærer fram et barn for en slektning eller venninne. Også her tok Raja og Breivik dissens, men vant altså ikke fram i landsstyret.

