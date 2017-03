Tyrkisk ekspolitiker: – Driver ikke valgkamp i Norge

Icten nekter for at han driver valgkamp i Norge, men flere eksperter tror at forretningsmannen besøker Norge for å drive valgkamp for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, men det avviste ekspolitikeren bestemt før møtet mandag.

– Vi vil bare øke valgdeltakelsen. I Tyrkia er fremmøtet 87 prosent, i Norge er det 37 prosent. Vi diskuterer ikke for eller mot Erdogan, sa Icten til Drammens Tidende.

Icten har representert AKP, partiet til Erdogan, i den tyrkiske nasjonalforsamlingen. Gruppen som arrangerte møtet i Drammen, knyttes også til partiet. Selv om Icten innrømmer at han støtter Erdogan, avviste han at han driver valgkamp for AKP i forbindelse med folkavstemningen i april om å gi presidenten mer makt.

På spørsmål fra avisen om han synes anklagene om at Erdogan bryter menneskerettigheter og er autoritær, slo han kraftig tilbake.

– Det er urettferdige beskyldninger. Han står på de svakes side. Han mener at tyrkere i Norge skal engasjere seg i tyrkisk politikk for å fremme demokratiet.

Ictens besøk til Norge skjer kort tid etter at tyrkiske regjeringsmedlemmer ble nektet å holde valgmøter for tyrkiske innvandrere i Nederland, Tyskland og Østerrike.

– Måten vi har blitt tatt imot her i Norge burde vært eksempel for andre europeiske land, sa Icten.

Rundt 50 tyrkere møtte opp til møtet med Icten i Drammen.

