Tillitsvalgt offiser bekymret for radarnedlegging

Radarstasjonene som skal legges ned, ligger langs kysten fra Træna til Varanger og ble vedtatt avviklet da Stortinget behandlet langtidsplanen for Forsvaret, skriver Dagsavisen.

– Det finnes ingen klar plan for hva som skal erstatte kystradarkjeden. Ingen under det øverste nivået i Forsvaret skjønner hvorfor man gjør dette – det er ingen logikk bak avgjørelsen, sier Bjørn Arne Pedersen, som er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund i Kystradar Nord. Selv om han aksepterer at det er politikerne som bestemmer, spør han om de vet hva de har vedtatt.

Pedersen påpeker at radarstasjonene også er viktige for sivilsamfunnet, blant annet politi, tollvesen, fiskere og Kystverket.

– Kystradar Nord er det eneste aktive overvåkingssystemet som forteller om fartøybevegelser i hele Nord-Norge. Hvis vi forsvinner, må Kystverket bygge opp sitt eget system. Det kommer til å bli dyrt.

Pressevakt Ann Kristin Salbuvik skriver i en epost til avisen at anleggene nærmer seg slutten av sin tekniske levetid. Hun sier også at det er i tråd med Forsvarets råd og innspill å ikke prioritere ressurser for erstatte kystradarene.

