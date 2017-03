Seks Kims-årsverk forsvinner etter Rema-kutt

Ifølge Nettavisen er nedbemanningen i gang.

– Vi får mindre produksjonsvolumer fordi vi ikke ble hovedsamarbeidspartner med Rema 1000 på snacks, slik vi gjerne skulle ha vært. Når vi produserer mindre, er det heller ikke behov for så mange ansatte, sier kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Orkla Confectionary and Snacks Norge.

Fortsatt skal Rema selge Orkla-produkter som Polly, Kims potetsticks og Cheese Doodles, understreker han.

– Vi har fått kuttet noen varelinjer, men vi vil prøve å selge mer andre steder. Det er trist at vi må nedbemanne, men vi har fortsatt et godt samarbeid på Rema, inkludert innen kjeks og godteri, sier kommunikasjonsdirektøren.

Fra før er det kjent at Hansa Borg kutter opptil 40 årsverk. Bryggeriet forklarer det med at de ble kastet ut av Remas hyller i det meste av landet, mens Rema mener det skyldes at bryggeriet i forhandlingene for 2017 ikke tilbød butikkbesøk. Tromsø-bryggeriet Mack har også mistet leveransen til Rema i store deler av landet og har varslet kutt av 30 årsverk.

I tillegg er elleve ansatte hos Coca-Cola blitt permittert som følge av at mange av drikkevaregigantens produkter er fjernet fra Remas hyller.

