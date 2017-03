Rune Olsø ber om permisjon fra bystyret i Trondheim

Olsø, som ligger an til å bli den mektigste mannen i Trøndelag Arbeiderparti etter den planlagte sammenslåingen av fylkeslagene til helgen, bekrefter overfor NRK at han har søkt om permisjon fra bystyret.

Søknaden ble sendt etter at Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) mandag varslet at Ap vil støtte et forslag fra Venstre om å opprette et register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et forbud mot betalt lobbyvirksomhet, ifølge Adresseavisen. Olsø har søkt om permisjon fra tidspunktet de nye reglene trer i kraft.

– Jeg har alltid vært opptatt av å følge bystyrets regler. Det har jeg også gjort i denne saken. Nå foreslås det nye regler. Der det er slik at hvis man er ansatt i privat næringsliv, og gjennom jobben som ansatt må møte kommunen i ulike beslutningssaker, så kan man ikke lenger sitte i bystyret, selv om man følger habilitetsreglene, sier Olsø til NRK.

Fylkeslederen er ansatt i selskapet Staur, som driver eiendomsutvikling i Trondheim. Det har stormet rundt Olsø, etter at det ble kjent at han har inngått en avtale til seks millioner for å sikre at grøntområdet Kystad på Byåsen i Trondheim, ble omregulert til boligområde.

Olsø sier at han aldri har hatt møter med administrasjon eller politikere om denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om sitt engasjement for Kystad. Olsø har vært folkevalgt til Trondheim bystyre i 17 år.

Fylkeslederen sier til Adresseavisen at han fortsatt stiller som leder for Trøndelag Ap. Valget av ny leder skjer under fylkesårsmøtet på Stjørdal til helgen.

