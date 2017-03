Ropstad mener Høyre forbereder seg på blågrønn regjering

Blant vedtakene Ropstad setter pris på er at Høyre ikke endre fedrepermisjonen og at partiet utsatte å ta stilling til eggdonasjon, skriver Klassekampen.

– Vi fryktet at Høyre skulle ta et skritt i retning Arbeiderpartiet i disse spørsmålene, men det har de ikke gjort. Det er veldig bra, og det er viktig for KrF. Det ser ut som om Høyre forbereder seg på en sentrum-høyre-regjering, sier mannen som ligger an til å bli ny nestleder i KrF. Han mener samtidig at Høyre har tatt et skritt bort fra dagens regjeringspartner Frp.

Sveinung Stensland i Rogaland Høyre sier partiet er litt mindre liberalt etter helgens møte og at det er fordi hans fylkeslag har «drysset litt verdikonservatisme» over programmet. Han mener KrF har grunn til å være fornøyde med Høyres vedtak.

Også helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie understreker at hans parti ikke har kommet fram til sine nye standpunkter på grunn av KrF men fordi de gjenspeiler hvor Høyre står.

– I eggdonasjonssaken er det sikkert noen som har snakket om KrF i korridorene, men bakgrunnen for utsettelsen er at Høyre trenger tid til å diskutere det, sier han.

