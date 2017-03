Norske myndigheter godtar flere barneekteskap

Fra slutten av 2014 og fram til i dag har Utlendingsdirektoratet (UDI) hatt 50 familiegjenforeningssaker der en av ektefellene var under 16 år da ekteskapet ble inngått, får ABC Nyheter opplyst fra UDI.

– UDI har etter departementets instruks anerkjent ekteskapet i elleve saker der en av partene var under 16 år da ekteskapet ble inngått. Mange saker er fortsatt til behandling, sier seniorrådgiver i UDI, Rolf Henry Anthonisen.

Hovedregelen i Norge er at den nedre grensen for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet er 16 år, men ifølge UDI kan ekteskap unntaksvis anerkjennes selv om en eller begge var parter under 16 år da ekteskapet ble inngått.

I UDIs vurdering skal det ses hen til om partene var jevnbyrdige i alder og utvikling, partenes alder på søknadstidspunktet, om det har gått lang tid siden ekteskapet ble inngått og om de har felles barn.

