Mer kommunemakt gir bekymring for jordvernet

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil at lokale vedtak skal veie tyngre og at kommunene skal kunne gå til sak mot staten dersom lokalt skjønn overstyres. Det er det ikke alle som synes er en god idé. Bondelaget og Naturvernforbundet mener det betyr kroken på døren for jordvernet dersom kommunene får gjøre mer som de selv vil, skriver Nationen.

– Forslaget får helt klart store konsekvenser for jordvern. Vi ser det gang på gang, at kommunen "skal bare ...", og vips er mer matjord borte. Vi har behov for mer overordnet jordvernpolitikk, ikke mindre, sier nestleder Brita Skallerud i Norges Bondelag. Hun mener staten er bedre egnet til å ta vare på det langsiktige perspektivet i forvaltningen av matjord.

Naturvernforbundets leder Silje Lundberg mener staten undergraver sitt eget forvaltningssystem med Sanners forslag.

– Når statens mulighet til å gripe inn svekkes på denne måten, vil det åpne for at kommuner handler stikk i strid med nasjonale mål og strategier, blant annet på jordvern, mener Lundberg.

I sin tid som minister har Sanner satt foten ned i rundt to tredeler av de sakene som har havnet på hans bord fordi kommuner ville bygge ned landbruksjord, mens Fylkesmannen har sagt nei.

