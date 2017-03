Mann pågrepet etter skyting i Kristiansund

– Vi har akkurat pågrepet en mann i begynnelsene av 20-årene. Vi foretar et søk i eneboligen for å sikre at det ikke er flere personer der, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB like etter 20 mandag kveld.

Det ble avfyrt skudd, trolig med hagle, fra verandaen til eneboligen i Dr. Werrings gate der mannen befant seg. Politiet antar at det var den pågrepne mannen som sto bak skuddene. Det var mannen selv som meldte ifra til politiet om hendelsen. Politiet rykket ut ved 19-tiden mandag kveld, og rundt 19.30 ba politiet folk i gaten til å holde seg innendørs fordi situasjonen var uoversiktlig.

