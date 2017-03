Har ikke funnet dødsårsaken etter dødsfall i Kragerø i fjor

Sør-Øst politidistrikt opplyser at det framgår av obduksjonsrapporten at kvinnen var påført ytre skader trolig forårsaket av fall mot hardt underlag, men at disse skadene i seg selv ikke var dødelige.

– De ytre skadene er i obduksjonsrapporten vurdert å ha medført en betydelig påkjenning for kvinnen hensett til hennes helsetilstand for øvrig på tidspunktet, opplyser politiet.

Den 59 år gamle kvinnen ble funnet med dødelige skader ved bensinstasjonen på Kalstad i Kragerø lørdag 24. september i fjor. Hun hadde da vært ute og spist med en 35 år gammel beboer ved institusjonen der hun jobbet. Mannen gikk alene tilbake til den tilrettelagte boligen og fortalte at kvinnen var syk. Han ble kort tid etter siktet for kroppskrenkelse. Denne siktelsen ble senere frafalt.

Politiet vet ikke om kvinnen ble utsatt for vold fra beboeren som tidligere var siktet for kroppskrenkelse, eller hvorvidt kvinnen falt uten at dette skyldtes beboeren. Saken vil nå bli oversendt Vestfold og Telemark statsadvokatembeter for videre vurdering.

Eventuelle brudd på arbeidsmiljøloven i forbindelse med kvinnens dødsfall er fortsatt under etterforskning.

