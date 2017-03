Gjennomfører avhør etter funn av hardt skadd kvinne på Gjøvik

Politiet har også gjennomført flere avhør i saken, melder Oppland Arbeiderblad.

Politiet startet etterforskning for å finne ut av hva som har skjedd med kvinnen som ble funnet utenfor et leilighetskompleks i Heimdalsgate i 9-tiden søndag. Kvinnen hadde var alvorlig skadd og ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus i Oslo.

Politiet vet ikke hva som har skjedd med kvinnen, eller hvor lenge hun hadde ligget ute da hun ble funnet. Politiet ønsker ikke si om de tror kvinnen har vært utsatt for en kriminell handling eller hva slags skader kvinnen har.

– Vi samler nå alle opplysninger vi har så langt i saken, og skal ha flere avhør mandag, sier politistasjonssjef Bjørn Slåtsveen til avisen.

Han ønsker ikke å si noe om politiet har kunnet danne seg et bilde av aktiviteten i timene forut for at kvinnen ble funnet skadd.

Politiet ønsker fortsatt kontakt med publikum som var i området, ved Heimdalsgate på Gjøvik eller var i området fra lørdag 11. mars kl. 1900 til søndag 12. mars kl. 0900.

