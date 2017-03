FpU vil stanse bistand til land som ikke tar imot utviste

Under helgens landsstyremøte Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) vedtok ungdomspartiet at Norge skal stanse all bistand til land som ikke ønsker å ta imot sine egne borgere etter utvisning fra Norge, melder Nettavisen.

Nå håper Fpu at forslaget får flertall på Frps landsmøte på Gardermoen i mai.

FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud trekker blant annet fram at Etiopia og Eritrea får bistand fra Norge, men likevel har vi ikke returavtaler med dem.

– Norge må tørre å stille krav til land som ønsker bistandspenger, slik at vi får gode utleveringsavtaler i retur. Etiopia ønsker ikke å ta imot sine egne borgere etter tvangsutsending, likevel gir vi nesten 400 millioner i bistand til dette landet, sier han.

