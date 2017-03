Fire kommuner på Helgeland uten veiforbindelse til E6

Statens vegvesen opplyser at det har gått et steinras på fylkesvei 76 noen kilometer vest for Tosbotn i Brønnøy kommune sør på Helgeland, skriver NRK.

Dermed er kystveien med ferge eneste måte å ta seg ut på for innbyggerne.

– Her er det steinblokker som har falt ned i veien. Her kommer ingen forbi. Det er minst 400 kubikkmeter med stein som har falt ut, sier byggeleder Arnt Fagerbakk i Statens vegvesen.

Fagerbakk sier at veien mest sannsynlig blir stengt ut dagen mandag, men kanskje blir åpnet igjen tirsdag.

(©NTB)