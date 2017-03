Tyrkisk ekspolitiker til Norge: –Ikke et politisk besøk

Icten er allerede på plass i Norge og snakket med Drammens Tidende søndag kveld.

– Jeg har vært på flere slike besøk i Europa de siste årene. Jeg er her for å høre hva som kan forbedres i Tyrkia. Jeg er ikke sendt av noen, jeg har personlig valgt Norge, forteller han.

Ekspolitikeren har representert AKP, partiet til president Recep Tayyip Erdogan, i den tyrkiske nasjonalforsamlingen, og gruppen som arrangerer møtet han skal holde i Drammen mandag, knyttes også til partiet. Likevel avviser han at han skal drive valgkamp for AKP i forbindelse med folkavstemningen om å gi presidenten mer makt.

– Jeg har ingen offisiell rolle i partiet i dag. Jeg er her for å informere om folkeavstemningen. Ikke for å be dem si ja eller nei, sier Icten, men legger ikke skjul på at han vil oppfordre tyrkere i Norge til å stemme.

– Valgdeltakelsen er spesielt lav blant norske tyrkere. Jeg reiser til Drammen fordi det er ett av stedene det bor flest norske tyrkere med tyrkisk statsborgerskap.

(©NTB)