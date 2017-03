SV-politiker: – Tyrkiske politikere må nektes å drive valgkamp i Norge

– Politikere er fengslet, aviser og mediekanaler er stengt og ytringsfriheten er sterkt begrenset. I en slik situasjon vil det være prinsipielt galt å tillate tyrkiske politikere eller myndigheter å komme til Norge og drive valgkamp bare for den ene siden, sier Eide til NRK.

Eide, som nylig har vært i Tyrkia hvor han har hatt samtaler med SVs søsterparti HDP, mener flere europeiske ledere kvier seg for å kritisere tyrkiske myndigheter for ikke å tillate en fri valgkamp i Tyrkia. Det må kraftigere lut til mot Tyrkia, og norske myndigheter må ta et tydeligere standpunkt, sier han.

– Jeg mener ikke at Norge skal legge opp til en konflikt med Tyrkia, men jeg mener Norge skal være prinsipielle og stå fram som et land som er tydelige på at vi vil ha demokrati i Tyrkia, sier Eide.

– Tyrkia er på vei til å skli mot diktatur, og det vil være feil at Norge legitimerer Tyrkias vei mot diktatur på valgkamp i Norge, sier han.

