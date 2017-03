Nabokrangel endte med væpnet politiaksjon

Politiet ble først involvert inn i saken klokka 2.10 natt til søndag. Da ringte en beboer i et rekkehus og klaget på at naboen spilte høy musikk.

– Vi dro ut og snakket med ham og fikk dempet musikken, forteller operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Omtrent en time senere fikk politiet en ny telefon. Denne gangen var det mannen som tidligere hadde spilt musikk som ringte og hevdet at naboen hadde truet med pistol.

– Vi bevæpnet oss og aksjonerte og fikk kontroll på begge naboene. Begge beskylder hverandre for å ha truet med pistol, sier Brandmo.

De to mennene ble tatt med inn på stasjonen for avhør, og de to leilighetene ble gjennomsøkt i et forsøk på å finne eventuelle pistoler.

– Vi vet ikke hvem som snakker sant, sier operasjonslederen.

