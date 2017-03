Jan Tore Sanner: Ap og Sp har låst giret i revers

I sin tale til landsmøtet søndag tegnet han opp det han mener er alternativet til fortsatt borgerlig styre:

– En regjering hvor giret er låst i revers. Og hvor spørsmålet er bare om det skal tråkkes på gassen slik at man rygger, eller på bremsen slik at man står bom stille, sier han og gjør det klart at han sikter til et eventuelt samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Jernbanereformen, fraværsgrensen, politireformen, kommunesammenslåinger, regionreform, nytt veiselskap, fritt behandlingsvalg og arbeidsmiljøloven er saker som enten ett av de to partiene, eller begge, vil reversere, ifølge Sanner.

-Jonas Gahr Støre har ikke et klart regjeringsalternativ, men et reverseringsalternativ, mener han.

Sanner antyder at en del av kritikken som kommer fra Arbeiderpartiet, er i drøyeste laget.

-Martin Kolberg har sagt at regjeringens politikk gir grobunn for terror, nevner han som eksempel.

Han viser også til Lisbet Berg-Hansens uttalelse om at kommunereformen minner om Russlands annektering av Krim.

-Når Ap kommer med slike angrep, så trekker vi på skuldrene og smilebåndet. Vi har tross alt viktigere ting å gjøre. Vi skal vinne et valg, sier Sanner.

Han påpeker en rekke saker de borgerlige har gjennomført eller satt i gang, men understreker at man ikke er i mål.

-Vi vinner ikke valget på hva vi har gjort, sier han.

