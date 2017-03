JOWST lover å levere i Kiev

I gullfinalen lørdag kveld sto kampen om en tur til Ukrainas hovedstad i mai mellom JOWST, Ulrikke, Elin & The Woods og Ammunition.

Til slutt var det JOWST som trakk det lengste strået.

–Takk for at dere har troen på oss. Vi skal gjøre dere stolte i Kiev, lovet vokalist Aleksander Walmann fra scenen etter å ha framført vinnerlåten en siste gang.

Takket for støtten

Bandnavnet JOWST er satt sammen av bokstavene i navnet til musiker Joakim With Steen, som har jobbet fram låten "Grab The Moment" sammen med låtskriver Jonas McDonell.

–Takk for alle som har hjulpet til og har gitt meg troen, sa Steen fra scenen etter at seieren var i boks.

Ifølge NRK lot Steen venner følge med og gi tilbakemeldinger under hele prosessen med å produsere vinnerlåten i en lukket Facebook-gruppe.

Han fikk med seg Aleksander Walmann på vokal og sammen danket de ut alle de andre ni finalistene i lørdagens MGP-finale. Walmann er tidligere kjent fra The Voice, hvor han nådde finalen i 2012. Han er vokst opp i en musikalsk familie og har vært opptatt av musikk siden han var veldig ung.

Internasjonale juryer

I årets finale ble det tatt i bruk internasjonale juryer, slik det ble gjort i 1985 og 1995 da Bobbysocks og Secret Garden ble Norges representanter i den internasjonale finalen. Begge gangene endte det med norsk seier.

Poengene som ble delt ut av de internasjonale juryene og de norske SMS-stemmene talte like mye i den første runden.

De fire låtene med flest poeng gikk videre til gullfinalen der SMS-stemmer fra norske seere alene avgjorde hvem som vant.

Jonny Logan dukket opp

Den irske MGP-legenden Johnny Logan overrasket under lørdagens TV-show med å framføre udødelige "Hold Me Now" som han vant den internasjonale finalen med helt tilbake i 1987.

Mens den siste stemmeopptellingen pågikk, vekket Agnete Johnsen minnene fra i fjor, med en ny versjon av elektropopsangen "Icebreaker" hun representerte Norge med i Stockholm i fjor, men som aldri nådde finalen.

Andreplass i lørdagens konkurranse gikk til Ammunition, mens Elin & The Woods! kom på tredje og Ulrikke på fjerde.

Artistene som røk ut etter første runde var: Jenny Augusta, Rune Rudberg Band, Kristian Valen, In Fusion, Amina Sewali og Ella.